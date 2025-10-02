Вандалы осквернили захоронения героев СВО в Подмосковье

В Сергиево-Посадском округе Подмосковья совершено кощунственное преступление — на Благовещенском кладбище неизвестные осквернили захоронения участников специальной военной операции. Об этом сообщает REGIONS, ссылаясь на телеграм-канал замглавы муниципалитета по безопасности Павла Бронникова.

2 октября Бронников сообщил, что вандалы похитили с мемориала высаженные в память о павших туи и даже сняли флаги с их могил. Чиновник охарактеризовал произошедшее как циничный акт, за которым стоят люди без совести, и заверил, что лица будут установлены и наказаны.

Кроме того, грабители в погоне за мелкой наживой проигнорировали камеры видеонаблюдения, установленные на территории кладбища. Полиция уже проводит проверку по факту случившегося, изучая записи с камер и отрабатывая возможные версии.

Власти округа отметили, что память героев будет восстановлена — на мемориале высадят новые туи и вернут захоронениям былой вид.

