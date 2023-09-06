Период аккредитации представителей средств массовой информации завершился в Подмосковье

Избирательная комиссия Московской области завершила прием заявок представителей средств массовой информации на аккредитацию для работы на избирательных участках в ЕДГ-2023.

Отмечается, что сегодня до 18:00 журналисты смогут получить аккредитационные удостоверения в Мособлизбиркоме. Известно, что всего было аккредитовано почти пятьдесят средств массовой информации.

Напоминаем, что аккредитация СМИ необходима журналистам для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, а также при определении результатов выборов.

При этом если журналист не соблюдает требования «Порядка об аккредитации представителей средств массовой информации», то действие аккредитационного удостоверения может быть приостановлено.

Накануне председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что подмосковные депутаты в своих избирательных округах будут следить за ходом голосования.