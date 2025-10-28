Пернатые актеры Подмосковья: вороны и павлины снимаются в кино, взрывая соцсети

Подмосковье стало настоящей кузницей кадров для кинематографа, причем не человеческих, а пернатых. Талантливые птицы из местных зоостудий и частных хозяйств регулярно снимаются в фильмах и рекламе, демонстрируя уникальные способности. Издание REGIONS нашло самых ярких и говорящих представителей Мособласти.

Один из самых известных «артистов» — говорящий ворон Карлуша из зоостудии «Ковчег» под Каширой. Его не обучали речи специально — 14 лет назад его принесли на ферму ослабленным птенцом, а способности открылись случайно. Сейчас Карлуша выговаривает целые фразы и пародирует человеческий смех. Его звездный час настал на съемках фильма «Чебурашка»: в момент команды «Мотор!» птица неожиданно прокричала «Здравствуйте!», приведя в недоумение всю съемочную группу. Видео с талантливым вороном позднее собрало в соцсетях почти 4 млн просмотров.

В поселке Назарьево Одинцовского округа на зооферме экзотических животных готовят к работе других пернатых профессионалов. Павлин Ручеек, которому уже больше 15 лет, и лебедь Кефирчик спокойно работают в условиях съемочной суеты — они участвовали в фильме «Чужой» и многочисленных рекламных проектах.

А в Павловском Посаде живет еще один одаренный ворон по имени Гриша. Хозяйка Ольга Кравченко обучила его выполнять команды, садиться на ветку по приказу и даже дарить цветы. Птица активно пытается освоить человеческую речь, издавая разнообразные звуки при общении.

Пернатые артисты из Мособласти стали неотъемлемой частью креативной индустрии региона, а их уникальные навыки востребованы создателями кино и контента для социальных сетей.

Ранее сообщалось, что галка попыталась «угнать» автомобиль на заправке в Одинцово.