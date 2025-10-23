Дружелюбная галка попыталась «угнать» автомобиль на заправке в Одинцово

Необычный инцидент с попыткой «угона» автомобиля произошел на заправочной станции в подмосковном Одинцово. Как сообщает REGIONS, во время остановки для заправки из машины вышел мужчина, после чего на его плече внезапно оказалась молодая галка, проявившая полное отсутствие страха перед человеком.

Птица добровольно последовала в салон автомобиля, где сразу заняла позицию на руле, демонстрируя дружелюбное поведение без попыток клеваться или улететь. По словам Светланы Ивановой, участвовавшей в событиях, такое поведение сразу указало на ручной характер птицы, поскольку поблизости отсутствовали места скопления прикормленных пернатых.

Новые знакомые разместили галчонка у себя на ночь, а затем опубликовали объявление в местном телеграм-канале Звенигорода. Откликнувшийся владелец пояснил, что воспитывал птицу с раннего возраста, из-за чего она воспринимает всех людей как дружественных существ. Побег произошел во время одной из прогулок, после чего галка не смогла самостоятельно найти дорогу домой. В настоящее время птица возвращена в просторную квартиру, где для нее созданы все необходимые условия содержания.

