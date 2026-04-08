Пернатые хулиганы: дрозды начали «обстрел» прохожих в Подмосковье
REGIONS: жителей Дзержинского МО предупредили об атаке дроздов пометов
Фото: [Птицы Подмосковья — дрозд-рябинник весной в парке/Медиасток.рф]
Жители Дзержинского сняли на видео одного из самых отважных защитников своих гнезд — дрозда-рябинника. Птицу заметили на улице Лермонтова, а кадры разлетелись по местным собществам. Как пояснил орнитолог Алексей Морозов, пишет REGIONS, эти птицы способны отпугнуть врагов от гнезда, «обстреляв» его пометом.
По словам специалиста, такое поведение является нормой для апреля — июня, когда идет гнездование. Когда к гнезду приближается потенциальный враг (ворона, кошка, собака или даже человек), птицы пикируют на него камнем вниз, издавая громкие тревожные крики. Обливание пометом, как отмечает орнитолог, — это не просто хулиганство, а эффективный оборонительный механизм: липкие экскременты склеивают перья хищнику или пачкают шерсть, заставляя его ретироваться. Под такой неприятный обстрел нередко могут попасть и прохожие.
Орнитолог также объяснил, как правильно вести себя при встрече с агрессивной птицей. Лучшее, что можно сделать, — спокойно уйти, не разглядывая кладку, чтобы не провоцировать дрозда и не оставлять своего запаха.
При этом, по его словам, отпугивать птиц с дачных участков не стоит. Дрозды играют важную роль в экосистеме. Поедая ягоды, они разносят семена на большие расстояния, что способствует распространению растений. Кроме того, в их рацион входят вредные насекомые — гусеницы, жуки, саранча, — что делает их полезными для сельского хозяйства.
