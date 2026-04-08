Пернатые хулиганы: дрозды начали «обстрел» прохожих в Подмосковье

Жители Дзержинского сняли на видео одного из самых отважных защитников своих гнезд — дрозда-рябинника. Птицу заметили на улице Лермонтова, а кадры разлетелись по местным собществам. Как пояснил орнитолог Алексей Морозов, пишет REGIONS , эти птицы способны отпугнуть врагов от гнезда, «обстреляв» его пометом.

По словам специалиста, такое поведение является нормой для апреля — июня, когда идет гнездование. Когда к гнезду приближается потенциальный враг (ворона, кошка, собака или даже человек), птицы пикируют на него камнем вниз, издавая громкие тревожные крики. Обливание пометом, как отмечает орнитолог, — это не просто хулиганство, а эффективный оборонительный механизм: липкие экскременты склеивают перья хищнику или пачкают шерсть, заставляя его ретироваться. Под такой неприятный обстрел нередко могут попасть и прохожие.

Орнитолог также объяснил, как правильно вести себя при встрече с агрессивной птицей. Лучшее, что можно сделать, — спокойно уйти, не разглядывая кладку, чтобы не провоцировать дрозда и не оставлять своего запаха.

При этом, по его словам, отпугивать птиц с дачных участков не стоит. Дрозды играют важную роль в экосистеме. Поедая ягоды, они разносят семена на большие расстояния, что способствует распространению растений. Кроме того, в их рацион входят вредные насекомые — гусеницы, жуки, саранча, — что делает их полезными для сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что на юге Подмосковья появились первые грибы: самое ароматное чудо леса приравнивают к трюфелям.