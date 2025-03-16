Персонал «Голоса Америки»* отправлен в административные отпуска, а само СМИ «замолкает»
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Почти все сотрудники «Голоса Америки», который в России признан иностранным агентом, были отправлены в неоплачиваемые отпуска. Это решение было принято по личному указанию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в социальной сети LinkedIn директор «Голоса Америки» Майкл Абрамовиц.
Ранее сообщалось, что аналогичная ситуация сложилась с «Радио Свобода»*, которое также столкнулось с проблемами.
«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный „Голос Америки“ замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь персонал „Голоса Америки“ — более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — говорится в заявлении Абрамовица.
Он также подчеркнул, что «Голосу Америки» необходимо провести реорганизацию, а решение об отстранении всех работников от работы делает невозможным выполнение задач этого СМИ.
* — СМИ-иноагент, заблокирован на территории России