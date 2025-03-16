Персонал «Голоса Америки»* отправлен в административные отпуска, а само СМИ «замолкает»

«Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный „Голос Америки“ замолкает. Сегодня утром я узнал, что практически весь персонал „Голоса Америки“ — более 1300 журналистов, продюсеров и вспомогательного персонала — был отправлен в административный отпуск. И я в том числе», — говорится в заявлении Абрамовица.