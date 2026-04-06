Персонализированные вакцины от рака по ОМС: правительство расширило программу госгарантий

Правительство расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Теперь пациенты смогут получать лечение с использованием российских онковакцин по полису ОМС. Об этом пишет РИА Новости.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что бесплатно станут доступны персонализированные вакцины, разрабатываемые индивидуально под конкретного пациента. Такие препараты обучают иммунитет бороться с опухолью. В программу включили лечение онковакцинами отдельных видов рака крови, злокачественных опухолей внутренних органов, а также CAR-T клеточную терапию.

Ведомство завершает работу по включению в систему ОМС препарата «Онкопепт» для борьбы с колоректальным раком, персонализированной мРНК-вакцины «Неоонковак» и Т-клеточной иммунотерапии CAR-T. Первый пациент, 60-летний житель Курской области, уже получил персонализированную вакцину от меланомы. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, мужчина чувствует себя хорошо.

Мишустин подчеркнул, что включение новых подходов в систему ОМС позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями.

Ранее онколог Владислав Евсеев проанализировал возможность внедрения инновационной вакцины против меланомы в систему бесплатной медицинской помощи.