Вредный софт: Google вводит позорный список приложений, которые сажают батарею

С первого дня весны корпорация Google запускает механизм идентификации программного обеспечения, негативно влияющего на автономность гаджетов под управлением Android. Как сообщили в пресс-службе компании, новые технические стандарты призваны пресекать несанкционированную фоновую активность приложений.

Разработчики определили критерии проблемного софта. Сервис получает особую отметку, если он фиксирует активацию экрана в фоновом режиме. Средняя продолжительность такого удержания не должна превышать двух часов в период бездействия дисплея. Также нарушением считается превышение порога в 5% сессий пользователей на протяжении 28 дней. В корпорации уточнили, что исключения сделаны для сценариев с воспроизведением аудиоконтента, работой геолокационных сервисов или передачей данных по прямому запросу человека.

Приложения, нарушающие установленные лимиты, получат соответствующую маркировку. В Google Play под информацией о количестве установок, оценках и отзывах появится предупреждение в красной рамке. В нем будет сказано, что данная программа может потреблять больше энергии, чем ожидалось, из-за интенсивных процессов в фоновом режиме. Такие продукты также исключат из подборок рекомендаций.