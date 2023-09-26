«Первая его мысль — плен»: молодой десантник выжил, но потерял друга на СВО

Житель Воронежской области Артур Харисов отметил свои 20 лет в армии. Это было 13 апреля 2022 года. К тому моменту спецоперация уже началась, так что уже через неделю после юбилея молодой десантник отправился под Изюм.

Мать бойца Наталья Степченко отметила, что первое ранение Артур получил, когда российские войска выходили из окружения.

«У сына был армейский друг и сослуживец Антон Старосельцев. Когда ребята выходили, на них шли три танка. В тот день почти не стало 234-го полка. Мой сын был ранен и потерял сознание. Очнулся, когда кто-то его взял за бронежилет и втащил на БТР», — вспомнила женщина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как позже рассказал Наталье сын, первая его мысль была такая: плен. Но нет, это были свои, солдата привезли в госпиталь города Стаханова.

«Наутро он пришел в себя после укола снотворного. Артурик лежал возле кабинета врачей и слушал, кого привезли с ним. Услышал знакомую фамилию — Старосельцев. Обрадовался, а потом сказали, что он «груз 200». Так мой маленький сын познал смерть близкого. Он рассказывал, и у него дрожал голос. Мне так хотелось очутиться рядом и обнять его», — поделилась Наталья.

Через семь дней Артура выписали, но вскоре он получил еще одно ранение, а затем погиб.

Ранее мы рассказывали, как жил и как был убит молодой десантник.