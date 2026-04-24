В Омске при странных обстоятельствах погибла известная зоозащитница Валерия Белова

В Омске разгорается громкий скандал, связанный с гибелью известной зоозащитницы Валерии Беловой, пишет The Voice. Тело женщины нашли в ее квартире, и, как выяснилось, смерть могла наступить в результате жестокого избиения, которое произошло еще месяц назад.

Как пишет издание, 25 марта на 35-летнюю Белову напали двое мужчин, один из которых натравил на нее стаффордширского терьера. По предварительным данным, причиной конфликта стал банальный спор о выгуле животных. Тогда женщина получила сотрясение мозга и множественные ушибы головы.

Со временем состояние зоозащитницы стало стремительно ухудшаться: она начала падать в обмороки, чувствовала себя все хуже. Валерия записалась на прием к врачу на 23 апреля, надеясь, что медики смогут ей помочь, но не дожила до этого дня — ее нашли мертвой.

Региональное УМВД и СУСК РФ подтвердили информацию о гибели женщины. Если экспертиза докажет, что смерть наступила именно от последствий избиения, дело будет передано в Следственный комитет России (СКР).

Ранее сообщалось, что в Мехико нашли тело 27-летней королевы красоты Каролины Флорес Гомес.