В ЖК «Литейный» в Подольске поставили на кадастр новый дом

В ЖК «Литейный» городского округа Подольск поставили на кадастровый учет новый дом. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

После постановки на кадастр дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только. Площадь новостройки составила более 10, 3 тыс. кв. м, она рассчитана на 176 квартир. На территории есть детские площадки, спортивные зоны и гостевая парковка.

Комплекс представляет собой два монолитно-кирпичных дома комфорт-класса, объединенных общим двором. Вблизи них есть детский сад и школа, а также Дом культуры «Октябрь» и спортивный комплекс «Труд».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.