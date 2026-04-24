В Подмосковье штрафы за неправильную парковку во дворе получили более 500 жителей

За неделю в Подмосковье к административной ответственности за размещения транспортных средств в неположенном месте привлекли 519 владельцев автомобилей, общая сумма штрафов превысила 2 млн рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушения помогли присечь обращения граждан через приложение «Народный инспектор». Более 170 машин были припаркованы так, что они мешали вывозу ТКО с контейнерной площадки, свыше 340 - были размещены на участках с зелеными насаждениями. Напомним, что за такое нарушение гражданам грозит штраф в размере от 1 до 5 тыс. рублей.

