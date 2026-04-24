Ведущая «Натальной карты» Олеся Иванченко после скандала с Артемием Лебедевым отправилась в Париж

Олеся Иванченко, которая недавно стала героиней громкого скандала на съемках шоу «Натальная карта», где дизайнер Артемий Лебедев позволил себе резкое и, по мнению многих, оскорбительное обращение, похоже, нашла идеальный способ справиться со стрессом, пишет The Voice. Вместо того чтобы погружаться в пучину переживаний и бесконечных обсуждений произошедшего, она просто улетела в Париж в компании своего возлюбленного.

Судя по фотографиям, которые Олеся щедро публикует в социальных сетях, отпуск удался на славу. Вместе с молодым человеком она неторопливо гуляет по живописным улочкам, заглядывает в уютные кофейни, наслаждается видами и, конечно, позируют на фоне Эйфелевой башни. Кажется, ничто не напоминает о недавней неприятности.

Самым ярким и эмоциональным событием этой поездки стал, без сомнения, Диснейленд. Олеся призналась, что, оказавшись в этом волшебном месте, она снова не смогла сдержать слез. Но на этот раз это были слезы счастья, потому что сбылась ее самая настоящая детская мечта — увидеть Диснейленд своими глазами.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев впервые прокомментировал скандал на шоу «Натальная карта».