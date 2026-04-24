Жители Подмосковья смогут принять участие в серии экоакций

В предстоящие выходные, 25 и 26 апреля, подмосковные активисты экологических волонтерских объединений проведут серию акций по раздельному сбору отходов, местные жители смогут сдать на переработку различные виды вторсырья. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, например, в субботу акции пройдут в Ленинском округе по адресу: Видное ул. Советская, д. 24 и Видное, п. Расторгуево ул. Ольгинская, д. 53, в Одинцово по адресу: Дубки, ул. Дениса Давыдова, д. 1, общежитие ВШЭ, Кубинка п. Старый городок, ул. Школьная, д. 25, Звенигород, ул. Московская, д. 31/2 и пос. Часцы д. 11. Кроме того, мероприятия проведут в Королеве, Ногинске, Подольске, Серпухове, Электростали.

В воскресенье в акции смогут принять жители и гости Солнечногорска, Дмитрова, Долгопрудного, Королева, Одинцово, На локациях участникам помогут волонтеры.

* Возрастное ограничение 0+