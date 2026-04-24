В Дмитрове вынесли приговор в отношении двоих мужчин, убивших знакомую

Дмитровский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 35- летнего и 43-летнего мужчин, которых в зависимости от роли и степени участия признали виновными в совершении преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, 1 марта 2024 года они находились в Дмитрове, в квартире со своей знакомой в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта мужчины избили ее, в том числе с использованием ремня с металлической пряжкой, в результате чего та получила тяжкий вред здоровью. После этого один из мужчин взял ремень и затянул его на ее шее, тем самым задушив.

Одному из злоумышленников назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года, второму — в виде семи лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев. Отбывать наказание им предстоит в исправительной колонии строгого режима.

