Первая красавица СССР: СМИ узнали причину смерти Светланы Светличной

Советская и российская актриса Светлана Светличная скончалась в больнице от острой сердечной недостаточности. Об этом передает SHOT со ссылкой на собственные источники в окружении артистки.

Сообщается, что последние дни Светличная провела в соматопсихиатрическом отделении для хирургических больных НИИ им. Склифосовского. Туда несколько месяцев назад женщина была госпитализирована с инфарктом в тяжёлом состоянии. Первое время актриса находилась в реанимации.

Светлана Светличная, которую еще называли «первой красавицей в СССР», прославилась благодаря своим запоминающимся ролям в фильмах «Застава Ильича», «Стряпуха», «Герой нашего времени», «Место встречи изменить нельзя». Особенно она знакома зрителям за эпизодическую, но очень яркую роль Анны Сергеевны в киноленте Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Ранее сообщалось, что в Москве на 85-м году жизни скончалась советская и российская актриса Светлана Светличная. Последние месяцы Светличная провела в больнице — медики диагностировали у актрисы болезни почек и легких. Врачи проводили ей интенсивную терапию. Она была прикована к постели и получала питание внутривенно.