Первая ЛГБТ-свадьба прошла в оккупированном ВСУ Харькове

В качестве «молодоженов» выступили местная ЛГБД-активистка Станислава Петлица и солдатка ВСУ Алина Шевченко. Несмотря на то, что на Украине официально запрещены однополые браки, дамы объявили себя мужем и женой (или женой и мужем).

Церемонию бракосочетания со поцелуями на фоне православного храма извращенки выложили в соцсети. Примечательно, что на этой случке извращенцев не было замечено ни одного мужчины.

Ранее сообщалось, что в России могут начать наказывать врачей за проведение операций по смене пола.