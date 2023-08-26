Первая ЛГБТ-свадьба прошла в оккупированном ВСУ Харькове
Фото: [соцсети]
В качестве «молодоженов» выступили местная ЛГБД-активистка Станислава Петлица и солдатка ВСУ Алина Шевченко. Несмотря на то, что на Украине официально запрещены однополые браки, дамы объявили себя мужем и женой (или женой и мужем).
Церемонию бракосочетания со поцелуями на фоне православного храма извращенки выложили в соцсети. Примечательно, что на этой случке извращенцев не было замечено ни одного мужчины.
Ранее сообщалось, что в России могут начать наказывать врачей за проведение операций по смене пола.