«Возвращение ценности семьи и брака»: психолог оценила новый закон, запрещающий менять пол

Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола. Уже сменившим пол гражданам будет запрещено усыновлять детей. Об этом сообщает ТАСС .

Психолог Екатерина Корендясева считает, что проблему желающих сменить пол нужно рассматривать индивидуально, но обязательно со специалистом.

«Есть небольшой процент людей, которые чувствуют себя представителями другого пола. Тут важно рассматривать случаи более индивидуально: внедрять психокоррекцию, работать с психиатром или психотерапевтом», — сказала Корендясева в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению специалиста, новый закон сделает семьи более традиционными. Собеседница подчеркнула, что это большой плюс для детей, а также отметила, что таким образом можно будет наконец откреститься от западных «трендов».

«Закон о запрете смены пола — это один из шагов по возвращению ценности семьи и брака. У меня есть друзья и знакомые, которые живут в европейских странах. Они говорят, что у них большой тренд на ЛГБТ и смену пола. Это пропагандируется с раннего детства и преподносится, как что-то нормальное. В нашей стране пытаются сохранить традиционные и консервативные ценности», — добавила Корендясева.

Ранее мы писали, что в России могут начать наказывать врачей за проведение операций по смене пола.