Первая литургия за 90 лет: в зарайском храме, где был музей, снова зазвучали молитвы
В Троицком храме прошла первая за 90 лет Божественная литургия
В Троицком храме Зарайска 19 июля прошла первая за 90 лет Божественная литургия. Как сообщили в Зарайском благочинии, построенная в XVIII веке церковь, которую долгое время использовали как музей, недавно получила статус самостоятельного прихода, а ее настоятелем назначили иерея Романа Куделина.
Теперь богослужения здесь будут совершать каждое воскресенье. Храм нуждается в восстановлении: предстоит ремонт кровли, замена крестов и приведение в порядок помещений. При этом внутри сохранились исторические элементы — старинные напольные плитки, печи и настенные росписи.