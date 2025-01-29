Первая в 2025 году выездная администрация состоялась в Клину

В городском округе Клин состоялась первая в 2025 году выездная администрация, в рамках которой жители деревень и поселков оставили ряд обращений.

Встреча местных жителей и представителей администрации прошла в клубе поселка Струбково «Современник» во вторник, 28 января. Время мероприятия специально назначили на вечер, чтобы работающие жители также могли стать его участником. Различные обращения поступили от порядка 70 жителей поселка Зубово, деревни Струбково, поселка Шевлякова и других окрестных деревень.

В число основных тем обращений вошли вопросы ремонта, содержания и освещения дорог, корректность начисления коммунальных платежей, видеонаблюдение на контейнерных площадках, капитальный ремонт МКД, расселение аварийного жилья и участие в программе «Светлый город».

«По ряду вопросов ответы и решения уже есть, остальные — возьмем на проработку со специалистами. Благодарю жителей за активность!» — отметила Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Опыт проведения выездных администраций в Клину показал, что предложенная Министерством территориальной политики форма взаимодействия с жителями помогает оперативно решать различные вопросы. Преимущества подобного формата ощущают как жители муниципалитета, так и местная власть.