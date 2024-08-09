Первая в Подмосковье команда участников СВО по слэдж-хоккею приехала в Балашиху. Тренировочные сборы прошли на новой ледовой арене «Орион Технопул». Поддержать начинающих спортсменов пришли депутат Мособлдумы, российский лыжник, заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский чемпион в лыжном марафоне на 50 километров и серебряный призер в эстафете Зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года Александр Легков, глава Балашихи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров и начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

«Проект очень сильный и очень правильный по жизни. Здесь собрались ребята, которые защищали честь нашей страны. Они делают так, чтобы у нас было мирное небо над головой. Их нужно поддерживать. А что может быть лучше, чем спорт? Здорово, что участники СВО откликнулись и решили попробовать что-то новое. Отлично, что губернатор региона Андрей Воробьев, депутаты, местные власти включились и помогают развивать этот проект», — сказал Александр Легков.

Слэдж-хоккей — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями. Игроки перемещаются по льду на специальных санях и используют две клюшки, которые служат не только для удара по шайбе, но и для передвижения. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева в Московской области создана команда из бойцов СВО «Гвардия».

«Это наши Герои — бойцы СВО, которые, вопреки тяжелейшим травмам, после восстановления решили начать играть в слэдж-хоккей. По поручению нашего губернатора Андрея Воробьева была сформирована команда и организованы тренировочные сборы. Они проходят у нас в Балашихе. Желаю ребятам здоровья, успехов, получать удовольствие от тренировок и, конечно, побед на будущих играх!» — сказал Сергей Юров.

Ледовая арена «Орион Технопул» открылась в феврале 2024 года. Она рассчитана на 380 мест. Здесь есть залы для ОФП и гимнастики, прокат и заточка коньков. На новом крытом катке открыты секции для занятия хоккеем и фигурным катанием, для любителей проходят массовые катания и мастер-классы.