Первая в Подмосковье научная детская площадка открылась в Жуковском
Фото: [Министерство благоустройства Московской области]
В Подмосковье открыли первую «Научную детскую площадку», она появилась в Жуковском, сообщили в областном Минблаго. Данный проект стал ключевой инициативой Десятилетия науки и технологий, которая нацелена на привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок.
«На таких площадках дети смогут в игровой форме получать информацию о достижениях отечественной науки и о работе ученых. В Московской области 10 лет работает губернаторская программа по установке игровых детских площадок. За это время в регионе появились более 1,5 тысячи новых игровых комплексов для детей. Теперь к ним прибавятся и тематические игровые зоны, посвященные науке», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.
В ведомстве уточнили, что площадка расположена по адресу сквер 28 квартал. Ее создала производственная компания «Лидер». На территории появились тематические игровые элементы, главным объектом стал «Самолет», изображающий почти настоящий летательный аппарат. Внутри комплекса имеется множество интерактивных панелей и элементов, позволяющих познакомиться с работой авиационного диспетчера. Отметим, что Московская область стала одной из первых, где реализуется данный президентский проект. В рамках торжественного открытия площадки на территории прошло праздничное мероприятие с участием главы городского округа Жуковский Юрия Прохорова.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.