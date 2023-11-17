Первая в Подмосковье научная детская площадка открылась в Жуковском

«На таких площадках дети смогут в игровой форме получать информацию о достижениях отечественной науки и о работе ученых. В Московской области 10 лет работает губернаторская программа по установке игровых детских площадок. За это время в регионе появились более 1,5 тысячи новых игровых комплексов для детей. Теперь к ним прибавятся и тематические игровые зоны, посвященные науке», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.