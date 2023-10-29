Первая в Подмосковье «Школьная лига» стартует в Балашихе в начале ноября

Большое мероприятие впервые стартует в Московской области в начале ноября. Цель проекта – заинтересовать и увлечь учеников занятиями физической культурой. Инициатором проекта является министерство спорта нашего региона.

«В начале 2023 года от министерства спорта Московской области поступило предложение организовать и провести единые соревнования среди школьников по разным видам спорта. Мы с радостью откликнулись на это предложение», - рассказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха Никита Тарасевич.

Он отметил, что изначально в проекте собирались принять участие десять школ. Но когда о нем узнал глава муниципалитета Сергей Юров, он предложил расширить состязание на все школы Балашихи.

В масштабных соревнованиях примут участие более тысячи мальчиков и девочек с 5 по 11 классы. Всего будет 28 команд. Каждая из них представит свою школу. Соревнования пройдут по 4 видам спорта: футболу, волейболу, баскетболу и шахматам. После отборочных этапов команды встретятся в плей-офф.

Юные спортсмены сыграют около 700 матчей. Информацию о деятельности «Школьной лиги» Балашихи будут размещать на специальном сайте проекта.