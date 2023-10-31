Первичное отделение «Движения Первых» открылось на базе школы-интерната Каширы
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
19 октября в Каширской коррекционной общеобразовательной школе-интернате открылось первичное отделение Движения Первых. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На торжественном открытии отделения присутствовали начальник отдела воспитания Управления образования Оксана Ленивцева и специалист УО Наталия Шварева. Также школу посетили и представители местного отделения Движения Первых Ангелина Фетисова и Светлана Кузнецова.
Обучающихся приветствовала директор школы Ирина Пичугина. Ученики подготовили для гостей яркие творческие номера.
«Мы поздравляем ребят и педагогов школы и желаем удачи в развитии Всероссийского Движения Первых на базе их родной школы», — говорится в сообщении.