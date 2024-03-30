Первичное сосудистое отделение с острой недостаточностью мозгового кровообращения Можайской больницы признано лучшим

В тройку лучших по всей России вошло Первичное сосудистое отделение с острой недостаточностью мозгового кровообращения Можайской больницы.

В августе 2024 года отделение будет праздновать десятилетие со дня своего открытия. За годы работы медики оказали экстренную помощь многим пациентам, у которых диагностировали инсульт. Для них разработана успешная реабилитационная программа. Пациентами отделения становятся люди с патологическим состоянием, которое спровоцировали ишемия головного мозга или внутричерепное кровоизлияние.

Отделение возглавляет Ярослав Пустынников. Под его опытным руководством успешно работают квалифицированные врачи-неврологи, анестезиологи-реаниматологи и 13 медицинских сестер.

Одновременно в отделении могут лечиться 30 человек, в том числе в 6-местной палате интенсивной терапии. В 2023 году медики оказали помощь 661 пациенту с диагнозом «инфаркт мозга». Было выполнено 80 процедур системной тромботической терапии, которые преимущественно назначают пациентам с инсультами.

«Палаты первичного сосудистого отделения при ОНМК почти всегда заполнены. Мы прикладываем все усилия, чтобы вернуть человека, пострадавшего от инсульта, к нормальной жизни. Большую радость испытываешь, когда через несколько дней пациентов можно встретить в коридоре отделения, самостоятельно передвигающихся, полностью обслуживающих себя, у которых нет речевых нарушений», — говорит заведующий отделением Ярослав Пустынников.

В отделении оказывают помощь на любой стадии развития заболевания. В рамках ранней реабилитации с пациентами проводят специальные упражнения. Для этого в больнице оборудован кабинет лечебной физкультуры, который оснащен современными тренажерами и различными специализированными приспособлениями. Ранняя реабилитация особенно эффективна при восстановлении после инсульта. Также результативен массаж.

В 2023 году для первичного сосудистого отделения по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» закупили новое оборудование: передвижные ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов. Специалисты получают объемное изображение исследуемого органа. Медики подтверждают высокое качество диагностики.

Администрация Можайского городского округа поздравляет коллектив первичного сосудистого отделения с острой недостаточностью мозгового кровообращения Можайской больницы с высокой оценкой их труда.