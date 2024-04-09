Первичные торги по продаже квартир

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Меридиан», действует на основании ГК № 100095304123100025 от 24.11.2023г.

Место приема заявок: ЭТП ООО "ИНТЕРВАЛ-ПРО": https://auction.msk.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.04.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 19.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 23.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 63,6 кв.м., к/н: 50:15:0000000:60776, адрес: МО, г.Балашиха, ул.Твардовского, д.34, кв.108. П.146-М от 28.03.24. Собств.: Шамбур Д.В. Взыск.: АКБ АБСОЛЮТ БАНК (ОАО). Цена: 6 342 610,40р.

2. Кв-ра, общ.пл. 47,3 кв.м., к/н: 50:15:0010204:2978, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 1, кв. 16. П.144-М от 28.03.24. Собств.: Матвеев Н.И. Взыск.: ПАО «Транскапиталбанк». Цена: 4 112 665,00р.

3.Кв-ра, общ.пл. 52.7 кв.м., к/н: 50:50:0020404:210, адрес: МО, г. Железнодорожный, мкр. Павлино, д. 36, кв. 32. П.140-М от 28.03.24. Собств.: Жучкова А.А. Взыск.: ПАО Сбербанк России. Цена: 4 826 000,00р.

4. Кв-ра, общ.пл. 76,2 кв.м., к/н: 50:15:0000000:107466, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 28, кв. 104. П.130-М от 26.03.24. Собств.: Мехтиханов Р.Б. Взыск.: ПАО «Росбанк» Цена: 6 593 842,40р.

5. Кв-ра, общ.пл. 43,7 кв.м., к/н: 50:15:0040701:1112, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Чистопольская, д.26, кв.108. П.129-М от 26.03.24. Собств.: Ромашов И.Н. Взыск.: ООО «СФО Азимут» Цена: 3 466 400,00р.

6. Кв-ра, общ.пл. 44,9 кв.м., к/н: 50:50:0040805:223, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Новая, д. 20а, кв. 11. П.128-М от 26.03.24. Собств.: Шушпанов А.А. Взыск.: АО «Банк БЖФ» Цена: 4 104 000,00р.

7. Кв-ра, общ.пл. 59,0 кв.м., к/н: 50:15:0000000:45170, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Трубецкая, д. 104, кв. 17. П.127-М от 26.03.24. Собств.: Пугина О.Е. Взыск.: АО «Райффайзенбанк» Цена: 5 929 600,00р.

8. Кв-ра, общ.пл. 56,3 кв.м., к/н: 50:21:0010228:2231, адрес: МО, г. Видное, просп. Ленинского Комсомола, д. 54, кв. 35. П.143-М от 28.03.24. Собств.: Яковлева В.В. Взыск.: ПАО «Сбербанк России» Цена: 5 878 400,00р.

9.Кв-ра, общ.пл. 35,4 кв.м., к/н: 50:22:0000000:108413, адрес: МО, Люберецкий мун. р-н, гп. Красково, дер. Марусино, ул. Заречная, д. 37, корп. 5, кв. 45. П.162-М от 03.04.24. Собств.: Какура А.Д. Взыск.: ООО Фрегат» Цена: 3 896 000,00р.

10. Кв-ра, общ.пл. 44,1 кв.м., к/н: 50:16:0000000:35550, адрес: МО, Богородский г.о., с. Стромынь, мкр. Ногинск-9, ул. Гагарина, д. 3, кв. 22. П.136-М от 26.03.24. Собств.: Кузнецова И.С. Взыск.: КПК «Столичная сберегательная компания». Цена: 2 113 000,00р.

11. Кв-ра, общ.пл. 38,0 кв.м., к/н: 50:55:0000000:12603, адрес: МО, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 13, кв. 168. П.121-М от 19.03.24. Собств.: Зуев А.В. Взыск.: ООО «НФИ» Цена: 4 834 400,00р.

12. Кв-ра, общ.пл. 30,6 кв.м., к/н: 50:55:0000000:34554, адрес: МО, г. Подольск, ул. Молодежная, д. 11а, кв. 68. П.151-М от 03.04.24. Собств.: Адм. г.о. Подольск. Взыск.: ПАО Сбербанк. Цена: 2 652 000,00р.

13. Кв-ра, общ.пл. 71,3 кв.м., к/н: 50:13:0070210:10307, адрес: МО, г. Пушкино, ул. Чехова, д.1 корп.3 кв.9. П.142-М от 28.03.24. Собств.: Хохлов Г.Н. Взыск.: Акимов А.В. Цена: 5 237 519,04р.

14.Кв-ра, общ.пл. 56,8 кв.м., к/н: 50:23:0000000:68796, адрес: МО, г. Раменское, ул. Коммунистическая, 13, кв. 39. П.141-М от 28.03.24. Собств.: Аникина А.А., Аникин А.А. Взыск.: ПАО «Сбербанк». Цена: 3 792 600,00р.

15. Кв-ра, общ.пл. 70,6 кв.м., к/н: 50:33:0040152:726, адрес: МО, г. Ступино, ул. Андропова, д. 42/15, кв. 19. П.158-М от 03.04.24. Собств.: Подгорнов Р.В. Взыск.: АО «БМ-банк» Цена: 4 426 636,80р.

16. Кв-ра, общ.пл. 37,5 кв.м., к/н: 50:14:0050303:1736, адрес: МО, г. Щелково, ул. Заречная, д. 5, кв. 218. П.135-М от 26.03.24. Собств.: Тучина А.А. Взыск.: АО «Тинькофф Банк». Цена: 3 468 060,00р.

17. Кв-ра, общ.пл. 43,9 кв.м., к/н: 50:14:0000000:101699, адрес: МО, г. Лосино-Петровский, ул. Горького, д.7, кв.22. П.138-М от 28.03.24. Собств.: Сергеев Л.И. Взыск.: ПАО «Сбербанк». Цена: 2 394 622,40р.

18. Кв-ра, общ.пл. 37.4 кв.м., к/н: 50:14:0000000:88517, адрес: МО, Щелковский р-н, пос. Монино, ул. Южная, д. 3- А, кв. 75. П.147-М от 28.03.24. Собств.: Лопатина Н.В. Взыск.: ПАО «Сбербанк России». Цена: 2 028 255,30р.

19. Кв-ра, общ.пл. 63,2 кв.м., к/н: 50:49:0010103:1366, адрес: МО, г.Звенигород, ул. Маяковского, д.18, кв. 62. П.152-М от 03.04.24. Собств.: Хабибулина Л.Ф. Взыск.: АО «Банк ДОМ.РФ». Цена: 3 568 980,00р.

Место приема заявок: ЭТП «РТС- Тендер»: https://www.rts-tender.ru/

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 09.04.2024 г.

Дата окончания приема заявок – 19.04.2024 г.

Дата, время проведения торгов – 23.04.2024 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Извещение 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 54,9 кв.м., к/н: 50:42:0000000:49781, Адрес: МО, г.Долгопрудный, пр-кт Лихачевский, д. 76, корп. 1, кв. 242. П.118-М от 19.03.24. Собств.: Администрация г. Долгопрудного. Взыск.: Шаракин А.А. Цена: 10 686 515,00р.

2. Кв-ра, общ.пл. 43,5 кв.м., к/н: 50:45:0000000:28944, адрес: МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 17, кв. 49. П.123-М от 19.03.24. Собств.: Малиновская Е.В. Взыск.: АО «Банк БЖФ». Цена: 5 088 000,00р.

3. Зем. уч., общ. Пл. 26 000 кв.м., к/н: 50:08:0070343:14, адрес: МО, Истринский р-н, с/пос. Бужаровское, уч. в 300 м. по направлению на юго- восток от ориентира д. Ламишино. П.137-М от 28.03.24. Собств.: ООО ТД Апекстрейд. Взыск.: ГК АСВ - КУ ООО РИКБ «Ринвестбанк». Цена: 31 000 000,00р.

4. Нежил. пом., общ.пл. 47,0 кв.м., к/н: 50:20:0010112:6285, адрес: МО, Одинцовский г.о., дер. Раздоры, ул. Липовой Рощи, д. 2, корп. 1, апартамент 172. П.154-М от 03.04.24. Собств.: Савич Д. Взыск.: Гладкова Л.Н. Цена: 10 377 600,00р

Извещение 4. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 110,3 кв.м., к/н: 50:20:0000000:109230, адрес: МО, г. Звенигород, мкр. Южный, ул. Радужная, д. 12, кв. 211. П.13-М от 26.01.24. Собств.: Джопуа Г.Т. Взыск.: АО АТБ. Цена: 7 989 150,00р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.rts-tender.ru/, http://mos-meridian.ru/ и по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 14, этаж 2, пом. VIа, тел.: +7(993)911-43-48, e-mail: meridian.mos.obl@yandex.ru.