Первое в России: на территории подмосковного ЖК открыли отделение вызовов врачей на дом
Фото: [ГК Брусника]
На территории жилого комплекса «Первый квартал» заработало отделение обслуживания вызовов врачей на дом — первое в Подмосковье и в России. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Отмечается, что Брусника построила, подготовила медучреждение к запуску и уже передала его на баланс Видновской районной клинической больницы. И теперь к жителям будет приезжать не отработавший смену в поликлинике врач, а спецбригада, оснащенная необходимым оборудованием и имеющая удаленный доступ к истории болезни пациента.
Отделение располагается на первом этаже жилого здания и работает с пациентами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно посетить доктора. Кроме того, медики выезжают на патронажные осмотры новорожденных и проводят телемедицинские консультации. Мощность отделения составляет семьсот вызовов за смену, их будут обслуживать двадцать выездных бригад. В целом штат учреждения превышает 40 человек — сотрудники колл-центра, 30 врачей и фельдшеров.
«Мы мыслили отделение как коллаборацию застройщика и медиков. Создавая его, мы опирались на глубокую экспертизу сотрудников клинической больницы и старались учесть все их пожелания. Мы оснастили помещение мебелью, обустроили комнату отдыха, закупили офисную технику, комплекты зимней униформы и медицинское оборудование», — говорит технический директор Брусники в Московском регионе Павел Балин.