Первое занятие по оказанию доврачебной помощи прошло в Котельниках

В период проведения СВО, когда ВСУ обстреливают мирные города России, особенно важно уметь самостоятельно оказывать первую медицинскую помощь.

В связи с этим в России активно стало развиваться новое направление в области медицины. Квалифицированные инструкторы обучают россиян правилам самопомощи, которые позволяют оказывать первую медицинскую помощь своевременно и профессионально. В некоторых ситуациях это позволяет пострадавшим сохранить жизнь.

«Россия является пионером в области тактической медицины, и я считаю, что в нынешних реалиях обучение таким методам необходимо каждому жителю! Именно поэтому мы приняли беспрецедентное решение организовать в нашем муниципалитете тематические занятия оказания первой помощи, принципы которых ориентированы в первую очередь на действия людей без медицинского образования», — рассказал глава г.о. Котельники, секретарь МОП «Единая Россия» Сергей Жигалкин.

Обучением жителей Котельников будет заниматься Ян Валерьянович (позывной Махно).

«Инструктор с 2014 года принимал самое активное участие в боевых действиях на наших новых территориях. На его счету тысячи спасенных жизней. Он был командиром группы эвакуации. Работал на Бахмутском направлении, одном из самых напряженных в зоне СВО», — отметил Сергей Жигалкин.

Полученный боевой опыт теперь Ян Валерьянович будет передавать участникам группы обучения, в том числе подрастающему поколению.

Первое занятие уже прошло. Участники изучили методы остановки магистральных кровотечений с использованием жгута и турникета. Полученные знания успешно были применены на практике.