Первое занятие по оказанию доврачебной помощи прошло в Котельниках
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Котельники]
В период проведения СВО, когда ВСУ обстреливают мирные города России, особенно важно уметь самостоятельно оказывать первую медицинскую помощь.
В связи с этим в России активно стало развиваться новое направление в области медицины. Квалифицированные инструкторы обучают россиян правилам самопомощи, которые позволяют оказывать первую медицинскую помощь своевременно и профессионально. В некоторых ситуациях это позволяет пострадавшим сохранить жизнь.
«Россия является пионером в области тактической медицины, и я считаю, что в нынешних реалиях обучение таким методам необходимо каждому жителю! Именно поэтому мы приняли беспрецедентное решение организовать в нашем муниципалитете тематические занятия оказания первой помощи, принципы которых ориентированы в первую очередь на действия людей без медицинского образования», — рассказал глава г.о. Котельники, секретарь МОП «Единая Россия» Сергей Жигалкин.
Обучением жителей Котельников будет заниматься Ян Валерьянович (позывной Махно).
«Инструктор с 2014 года принимал самое активное участие в боевых действиях на наших новых территориях. На его счету тысячи спасенных жизней. Он был командиром группы эвакуации. Работал на Бахмутском направлении, одном из самых напряженных в зоне СВО», — отметил Сергей Жигалкин.
Полученный боевой опыт теперь Ян Валерьянович будет передавать участникам группы обучения, в том числе подрастающему поколению.
Первое занятие уже прошло. Участники изучили методы остановки магистральных кровотечений с использованием жгута и турникета. Полученные знания успешно были применены на практике.
«Почетным гостем и соведущим мероприятия стал основатель Учебного Центра Тактической медицины, Главный Специалист по Тактической медицине Минздрава на новых территориях, лауреат премии Губернатора Московской области «Мы рядом Доброе дело», ветеран Центра Специальных операций ФСБ России, кандидат медицинских наук Артем Николаевич Катулин», — сообщил глава г.о. Котельники Сергей Жигалкин.