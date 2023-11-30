Первое заседание нового созыва молодежного парламента прошло в Мособлдуме

Первое заседание седьмого созыва молодежного парламента Подмосковья прошло в Мособлдуме. Как отметил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, теперь членами молодежного парламента могут быть представители общественных объединений.

«Юные парламентарии участвуют в инициативном бюджетировании, проводят культурные и патриотические акции. Ребята стремятся к переменам, хотят развивать свои городские округа», - добавил он.

В новый состав пошли пятьдесят пять человек. Председателем была избрана Татьяна Некрасова. Она сообщила, что в декабре планируется провести второе заседание и утвердить план работы на следующий год.

Срок полномочий парламента составит два года.