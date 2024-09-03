Первоклассникам из интерната Г.о. Пушкинский вручили наборы школьников

Во вторник, 3 сентября, в рамках Всероссийской акции «Помоги собрать ребенка в школу» первоклассникам школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Городского округа Пушкинский вручили подарки.

Школьные наборы 30 ребятам вручили представители транспортной полиции, РЖД, администрации муниципалитета и студенты Московского колледжа транспорта.

Ребята радостно принимали подарки и не скрывали своего интереса, заглядывая в коробку. Школьные принадлежности красиво упаковали в виде яркого картонного портфеля, на котором нарисована улица оживленного города со школой.

В наборе 34 предмета, в частности, тетради, картон для поделок, медовые краски, разноцветные ручки, фломастеры, ножницы, точилка, кисточки для рисования. Нет сомнений, что все предметы понадобятся первоклассникам во время обучения.