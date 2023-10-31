Первоклассники Каширы сходили в поход по местам боевой славы

В преддверии Битвы под Москвой ученики первого класса МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза А. И. Выборнова» Каширы отправились в поход по местам боевой славы. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Школьники узнали, что в декабре 1941 года военнослужащие под руководством командира 2-го кавалерийского корпуса генерала П. А. Белова не дали врагу прорваться к Москве. Немцы были окружены и разгромлены.

На развилке Волгоградского и Воронежского шоссе, всего в 1 километре от Каширы, ученики рассмотрели монумент танка Т-34 из Кантемировской дивизии. Также ребята побывали на обелиске-памятнике с Вечным огнем на склоне долины речки Мутенки у окраины Зендиково.

«Учащиеся посетили еще одну братскую могилу в поселке Зендиково, которая долгое время была заброшена, но в 2015 году местные жители-добровольцы изготовили и установили памятный знак погибшим воинам», — говорится в сообщении.

По окончании похода администрация школы выразила благодарность 462-му отдельному мостовому батальону воинской части 36194 за участие в мероприятии. Школьники с удовольствие подкрепились солдатской кашей и горячим чаем.