Первокласснице из городского округа Егорьевск передали рюкзак от губернатора

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов вручил первокласснице Софии рюкзак со школьными принадлежностями и открытку с поздравлениями от губернатора Московской области.

Все, что нужно для учебы, в рюкзаке уже есть: это и тетради, и альбом с красками, и цветная бумага, даже подставка для книг и многое другое. В пенале тоже собраны все необходимые канцелярские товары.

«София с нетерпением ждет 1 сентября. В семье, кроме Софии, еще двое школьников, которые непременно будут помогать девочке хорошо учится», - рассказал глава городского округа Егорьевск.

Рюкзаки, укомплектованные школьными принадлежностями, в городском округе Егорьевск получат еще 33 будущих первоклассника из малообеспеченных семей. Семьям, которые столкнулись с финансовыми трудностями, помогают собрать первоклассников в школу на всей территории Подмосковья. Прием заявлений продолжается, подать его можно на региональном портале Госуслуг, выбрав услугу «Подарок первоклассникам».