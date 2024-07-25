Первому заместителю главы администрации городского округа Люберцы вынесено предупреждение за нарушение законодательства

На основании жалобы ООО «ИМПАКТ» Управлением выявлены признаки нарушения Закона о контрактной системе в действиях должностного лица администрации городского округа Люберцы.

По результатам рассмотрения жалобы возбуждено дело по признакам нарушения должностным лицом администрации городского округа Люберцы требований пункта 1 части 2 статьи 42, пункта 1 части 1 статьи 31, части 6 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно в части неправомерного объединения в один предмет закупки, а также ненадлежащего описания объекта закупки на завершение работ по строительству и поставке оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Дошкольная образовательная организация на 350 мест корпус 15.2, расположенная по адресу: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, район Красная горка, мкр. 12».