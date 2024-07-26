Первую лесопожарную станцию открыли в Балашихе

Капитальный ремонт здания на Лесопарковой улице микрорайона Железнодорожный, которое не использовалось около 15 лет, завершился в июне 2024 года.

«Открытие лесопожарной станции — значимое событие для Балашихи. Не так давно в микрорайоне Саввино было открыто новое пожарное депо, заложена фундаментная плита для ещё одного депо в микрорайоне Авиаторов. Благодарю губернатора Андрея Воробьёва и правительство Московской области за системное развитие и ввод в строй важных объектов обеспечения безопасности. А новая техника станет для пожарных надёжным помощником в борьбе с лесными пожарами», — рассказал Сергей Юров.

На реконструкцию здания для лесопожарной станции было выделено 19 миллионов рублей. Переоборудование строения под размещение гаражных боксов стартовало в начале 2024 года. Проведены внутренние и наружные отделочные работы, заменена кровля и въездные ворота, выполнено остекление, проложены инженерные коммуникации. Продолжается поставка мебели и оргтехники.

«В Балашихе более семи тысяч гектаров леса, и развитие материально-технической базы — это приоритет в нашей работе. Без техники сложно реагировать на вызовы природы. Ведь наша первоочередная задача — предупреждение и профилактика лесных пожаров. У нас уже 28 таких станций по региону. Но техника изнашивается, имеет свой ресурс, поэтому благодарю правительство региона за пополнения автопарка лесхоза. Мы движемся к тому, чтобы в Подмосковье было своевременное реагирование на угрозы возгораний», — отметил Евгений Агулов.

Обновлённая лесопожарная станция разместилась по адресу улица Лесопарковая, дом №8 в микрорайоне Железнодорожный. Она будет укомплектована 10 сотрудниками и 5 единицами техники. Также Комитет лесного хозяйства Московской области передал Центрлесхозу ключи от 4 новых автоцистерн повышенной проходимости на базе МАЗа. Машины оснащены пожарным и водоподающим оборудованием. В скором времени на вооружение подмосковных пожарных поступит ещё 10 единиц такой спецтехники.