Первую партию подписных листов в поддержку Путина доставили в предвыборный штаб из Подмосковья

По всей стране собрано уже более пятисот тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Сегодня первая партия подписных листов прибыла в центральный штаб Путина в Москве. Волонтеры доставили документы из Московской области.

Теперь юристам штаба предстоит оценить собранные подписи на соответствие требованиям закона. Правильно заполненные подписные листы отправятся на проверку в ЦИК России. Ранее комиссия разрешила самовыдвиженцам сдавать до 315 тысяч подписей, чтобы в случае обнаружения некорректно заполненных листов количество действительных подписей не оказалось менее необходимых по закону 300 тысяч.

Напоминаем, что штабы Путина собирают подписи с 23 декабря, работа идет по всей стране, поскольку в Центризбирком можно сдать не более 7500 подписей из одного региона. Крайний срок подачи подписных листов — 31 января 2024 года.