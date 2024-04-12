Первую школу возводят на территории подмосковного ЖК «Мытищи Парк»

На сегодняшний день строительная готовность первого образовательного учреждения, которое строит девелопер проекта группа «Самолет» в подмосковном Жилом комплексе «Мытищи Парк» одноименного городского округа, составляет уже почти 15 процентов. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В настоящий момент на площадке задействовано почти шестьдесят человек, а также несколько единиц техники — два башенных крана и погрузчик. В данный момент монолит завершен на 62% — осуществляется заливка вертикальных и горизонтальных конструкций второго и третьего этажа. Вместе с тем, выполняется гидроизоляция стен подвала под обратную засыпку и проводятся подготовительные работы для монтажа вентиляционных коробов.

Данное здание рассчитано на одновременное пребывание 44 классов по 25 человек. Для комфортного обучения в школе запроектированы универсальные и специализированные классы, мастерские по обработке ткани, дерева и металла, кабинеты кулинарии, лаборатории.

На территории школы обустроят газон и оборудуют тропинки, высадят молодые деревья и кустарники. Также оборудуют игровые площадки, организуют учебно-опытную зону с огородом, экотропой, плодово-ягодным питомником и клумбами для выращивания цветов.