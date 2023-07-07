«Первые дни СВО были самыми тяжелыми»: боец рассказал, как «малолетки» героически штурмовали город в Донбассе

В первые дни спецоперации армия России продвинулась очень далеко. Высокий темп продвижения военных накладывал особую ответственность: каждая ошибка могла стоить успеха для соседних подразделений. И самыми отчаянными, по словам опытных бойцов, были молодые ребята.

Как вспоминает доброволец с позывным Татарин, который был еще ополченцем Донбасса, в начале СВО было очень «жарко».

«На первый штурм укрепрайона мы отправили «малолеток». Так мы называем пацанов, которые по году или два прожили в батальоне, которых постоянно нагружали и «пинали», чтобы они постоянно были в грязи и замерзшие. Как говорил командир, им тяжело в учении, зато легко будет бою. И они не подвели, показали себя отлично», — говорит боец журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Татарину особенно запомнился экипаж танкистов, которые действовали настолько профессионально, что все удивлялись. Они поразили три БМП и вражеский танк.

«Этим «профессионалам» было одному 18 лет, другому 21, а третьему — 24 года. Эти малолетки оказались с таким боевым духом, что могут позавидовать вояки, которые годами служат в армии. Именно такие пацаны начали путь по освобождению населенного пункта, да и всей территории, временно захваченной нацистами», — считает солдат.

Украинцы боялись, даже не попытались его подбить, а просто бегали врассыпную, говорит Татарин. А те, которые, очевидно, были под веществами, стояли посреди улицы и показывали неприличные жесты.

«Не может же нормальный человек стоять спокойно, когда в тебя целится танк. «Малолетки» же не растерялись и просто открыли огонь», — улыбается наш собеседник.

Сейчас в армию приходят обученные, экипированные бойцы, продолжает Татарин, но в первые дни на защите Родины стояли молодые пацаны. Они и обеспечили прорыв.

«Благодаря им мы сейчас обладаем преимуществом и идем дальше и дальше», — резюмирует солдат.

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