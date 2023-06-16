Первые ягоды появились в лесах Подмосковья
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В лесах Подмосковья начала поспевать первая земляника, ее раннему появлению в регионе способствовала теплая погода. Об этом сообщили в областном Минэкологии.
«Июль принято считать месяцем сбора ягод, однако теплое начало лета в этом году позволило ягодам земляники созреть раньше сроков. Уже сейчас на прогретых солнцем лесных полянах можно найти спелую ягоду», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
В министерстве отметили, что в регионе жители могут собрать землянику, малину, костянику, чернику, бруснику, клюкву. Однако есть те ягоды, которые занесены в Красную Книгу региона. Например, шикша, морошка, клюква мелкоплодная, жимолость голубая, вишня степная, княженика.
«Необходимо помнить несколько важных правил при сборе ягод: необходимо отличать съедобные от несъедобных и не срывать плоды растений, занесенных в Красную Книгу», — предупредил министр.