Первые ягоды появились в лесах Подмосковья

«Июль принято считать месяцем сбора ягод, однако теплое начало лета в этом году позволило ягодам земляники созреть раньше сроков. Уже сейчас на прогретых солнцем лесных полянах можно найти спелую ягоду», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.