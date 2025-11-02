Первые настоящие морозы пришли в европейскую часть России

В европейской части России зафиксированы первые морозы с температурами около -20°C. В поселке Харьягинский (Харъяга, Ненецкий АО) столбики термометров показали -21,3°C, в поселке Елецкий (Коми) — -21,1°C, сообщил метеоролог Михаил Леус в своем телеграм-канале, передает АиФ .

В Центральной России отмечены заморозки: во Владимирской области — -4°C, в Ивановской и Ярославской областях — -3,7°C, в Тверской — -3°C. В Московской области и в столице температуры остаются преимущественно положительными. Исключением стал Талдом, где ночной минимум составил -1,5°C.

Ситуация демонстрирует неравномерное распространение холодов: северные регионы уже сталкиваются с сильными морозами, тогда как центральная часть европейской России пока держится относительно мягко.

