Первые паспорта юным гражданам: торжественное вручение в Павлово-Посадском округе

Мероприятие было приурочено к грядущему Дню России и прошло 11 июня. Глава городского округа Денис Семенов лично поздравил ребят и вручил им этот важный документ, удостоверяющий личность.

Для каждого юноши и девушки получение паспорта — это важный рубеж, означающий переход во взрослую жизнь. В своей речи Денис Семенов поздравил ребят, подчеркнув, что паспорт — это не просто формальный документ, но и символ гражданской ответственности, а также основа для активного участия в жизни государства. Он пожелал ребятам успехов в учебе, надежных друзей и ярких побед, а также напомнил о необходимости бережного отношения к родному краю и стране.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

«Дорогие ребята, поздравляю вас с этим важным событием! Желаю вам больших успехов в учебе, дружбы и новых достижений. Любите свой родной округ и нашу страну — Россия начинается с каждого из нас!» — подчеркнул Глава округа.

Фотографии с церемонии доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/7SwNjCgC7rbFvg.