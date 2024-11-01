Первые Павлово-Посадского округа выбрали делегатов региональной Конференции
Фото: [Движение Первых Павлово-Посадского округа]
В Павловском Посаде в Центральной библиотеке состоялась Конференция местного отделения Движения Первых.
В мероприятии приняли участие члены Совета Первых, активисты и специалисты по организации работы в Павлово-Посадском городском округе. Депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа выступила почетным участником конференции.
В повестку также вошел вопрос о выборе делегатов Конференции регионального уровня, на которой будут присутствовать активисты Движения Первых, прибывшие из Подмосковья. В голосовании приняли участие присутствующие на конференции общественники. Каждому желающему давали возможность высказаться, презентовать достижения, проявить личные лидерские качества.
Фото: [Движение Первых Павлово-Посадского округа]
Члены сформированной делегации готовятся к встрече с Первыми Подмосковья и с нетерпением ожидают данное мероприятие.
«Мы благодарим Юлию Геннадьевну за предоставленную возможность провести конференцию в уютном зале библиотеке. Уверены, что ребята, за кого сегодня были отданы голоса, достойно представят Павлово-Посадский городской округ на областном уровне», — говорят руководители местного отделения Движения Первых.