Первые Павлово-Посадского округа выбрали делегатов региональной Конференции

В Павловском Посаде в Центральной библиотеке состоялась Конференция местного отделения Движения Первых.

В мероприятии приняли участие члены Совета Первых, активисты и специалисты по организации работы в Павлово-Посадском городском округе. Депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа выступила почетным участником конференции.

В повестку также вошел вопрос о выборе делегатов Конференции регионального уровня, на которой будут присутствовать активисты Движения Первых, прибывшие из Подмосковья. В голосовании приняли участие присутствующие на конференции общественники. Каждому желающему давали возможность высказаться, презентовать достижения, проявить личные лидерские качества.

Фото: [ Движение Первых Павлово-Посадского округа ]

Члены сформированной делегации готовятся к встрече с Первыми Подмосковья и с нетерпением ожидают данное мероприятие.