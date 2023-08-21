Первые теледебаты кандидатов на пост губернатора Подмосковья пройдут сегодня. Как говорится в сообщении Мособлизбиркома, они состоятся в 17:30 на телеканале «360».

В комиссии напомнили, что 14 августа в области стартовал агитационный период в СМИ. На его протяжении для зарегистрированных кандидатов на телеканалах «360» и «360 Новости», а также на радио «Радио 1» индивидуально выделяется по тридцать минут эфирного времени и тридцать минут для совместных агитационных мероприятий.

Следующие дебаты на телеканале состоятся в понедельник, 28 августа.

В период проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.