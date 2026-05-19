Первые в истории: BTS стали единственным K-pop-коллективом в списке кумиров Книги рекордов Гиннеса-2026

Участники южнокорейского бой-бэнда BTS — RM, Джин, Шуга, J-Hope, Чимин, Ви и Чонгук — вошли в раздел ICONS Книги рекордов Гиннеса за 2026 год, о чем сообщается на сайте престижного списка. Группа признана первой K-pop-командой и первым азиатским музыкальным коллективом, когда-либо включенным в этот ежегодный перечень.

Составители отметили выдающийся вклад BTS в музыкальную индустрию и беспрецедентные достижения на мировой сцене. Как пояснили в Книге рекордов, коллектив не только представил миру k-pop, но и вошел в историю благодаря музыке, охватывающей самые разные жанры и затрагивающей такие темы, как психическое здоровье, одиночество и взросление. Среди главных рекордов, обеспечивших группе место в списке, — статус первых K-pop-исполнителей, достигших вершины чарта альбомов США с пластинкой 2018 года «Love Yourself: Tear», а также то, что их сингл 2020 года «Dynamite» стал первым K-pop-треком, превысившим миллиард прослушиваний на Spotify.