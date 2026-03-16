«Первые в космосе»: российские звезды выступят на шоу в Москве в поддержку космонавтики

Роскосмос и Радио DFM готовят масштабное аудиовизуальное шоу в рамках Недели космоса. Мероприятие под названием «Первые в космосе. Cosmo Night» пройдет 10 апреля в VK Stadium. Вход будет свободным, организаторы ожидают более пяти тысяч гостей.

Зрителям обещают музыкально-технологический перформанс, который соединит историю отечественной космонавтики, современные сценические технологии и живые выступления артистов. На сцену выйдут Filatov & Karas, Bearwolf, Тося Чайкина, DJ Smash, MOT и другие исполнители. Специальные постановки напомнят о ключевых космических открытиях и расскажут, как развивается отрасль сегодня.

В Роскосмосе считают, что такие форматы помогают привлекать молодежь к теме космоса. По словам директора департамента информационной политики госкорпорации Ксении Даниленко, шоу открывает новую страницу в продвижении космической культуры. Задача проекта — показать исторический опыт первопроходцев и современные технологии через искусство, вдохновить молодое поколение на выбор профессий в высокотехнологичных сферах.

2026 год особый — исполняется 65 лет со дня первого полета человека в космос. Эту дату организаторы шоу решили обыграть через связь поколений. Как отметила заместитель гендиректора по маркетингу и стратегическим коммуникациям «Русской Медиагруппы» Алла Володина, шоу станет связующим звеном между историей и современностью. Зрителей проведут через ключевые этапы освоения космоса — от первых полетов до будущих миссий. Задача — вовлечь молодежь в историю страны через масштабное зрелищное событие.

На Радио DFM, которое выступает соорганизатором, видят свою миссию в том, чтобы сделать историю доступной для молодой аудитории. Главный редактор и программный директор радиостанции Михаил Кортиков пояснил, что формат «тусовки» позволяет не только задать настроение, но и транслировать социально значимую информацию. Цель — погрузить молодежь, привыкшую жить на полной громкости, в историю, которая является наследием каждого.

Организаторы обещают симфонию света, звука и цифровых эффектов, которая создаст эффект полного погружения. Мероприятие пройдет в рамках Недели космоса, учрежденной указом президента России Владимира Путина в 2025 году для популяризации достижений отечественной космонавтики. Вход свободный, но нужна предварительная регистрация.