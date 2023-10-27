Первый батальон из бывших бойцов ВСУ поступил на службу в ВС РФ

В России сформирован добровольческий батальон, состоящий из экс-украинских военных, пожелавших после попадания в плен продолжить службу в рядах Армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения имени Богдана Хмельницкого Андрея Тищенко.

Отмечается, что украинцы вольются в оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» ВС РФ, но перед этим примут присягу на верность России. Только после этого им будет позволено отправиться на фронт в зону СВО.

«В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ "Каскад", и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса», - поведал собеседник агентства.

Тищенко добавил, что у всех украинцев настроение боевое, на предвоенной подготовке все как один старались проявить себя.

«Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», - пояснил командир.

Ранее сообщалось, что у города Курчатов в Курской области был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.