Первый беспилотный пассажирский катер проплыл по Москве-реке

В Москве состоялись испытания беспилотного пассажирского катера. Судно, разработанное в России, успешно прошло тест-драйв и готово к использованию в будущем. Об этом также сообщило РИА Новости .

На Москве-реке прошли испытания инновационного пассажирского катера, способного передвигаться без участия человека. Разработка Российского университета транспорта, созданная по заказу Министерства транспорта, прошла успешный тест-драйв. Уникальность судна заключается в возможности работы как под дистанционным управлением, так и в полностью автономном режиме, следуя заданному маршруту.

Это единственный в России пассажирский катер, обладающий такими характеристиками. Хоть на данный момент и существует только один прототип беспилотного катера, по прогнозам, к 2030 году такие суда могут начать массово использоваться для пассажирских перевозок.

Ранее специалисты разработали новую систему гарантированного подрыва беспилотников.