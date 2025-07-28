Первый боевой залп от российских стратегов: ракеты движутся к Черкассам

По информации, полученной от каналов наблюдения противника, можно сделать вывод, что взлёт российских стратегических бомбардировщиков, который произошёл около часа назад, был связан с боевыми действиями.

Согласно имеющейся информации, первые ракеты с крыльями уже в небе над Украиной. Предположительно, их цель — город Черкассы.

Ранее сообщалось, что с военных аэродромов взлетели шесть самолетов-носителей ракет, принадлежащих Воздушно-космическим силам (ВКС) Российской Федерации.

Кроме того, около 70 ударных беспилотных летательных аппаратов готовятся к атаке на Украину. В данный момент значительная часть этих дронов уже находится в воздухе над Черниговской областью. Вероятно, их целью является западная часть страны.