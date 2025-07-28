RusVesna: Шесть ракетоносцев ВС России и десятки дронов летят в сторону Украины

В небо в ночь на понедельник, 28 июля, с военных аэродромов взлетели шесть самолетов-носителей ракет, принадлежащих Воздушно-космическим силам (ВКС) Российской Федерации. Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna), которое было опубликовано со ссылкой на данные мониторинга.

Кроме того, около 70 ударных беспилотных летательных аппаратов готовятся к атаке на Украину. В данный момент значительная часть этих дронов уже находится в воздухе над Черниговской областью. Вероятно, их целью является западная часть страны.

«В воздухе уже шесть ракетоносцев: два борта Ту-95МС с Оленьи, два борта Ту-95МС с Энгельса, два борта Ту-160 с Энгельса», — говорится в сообщении.

Министерство обороны Российской Федерации пока не предоставляет официальных комментариев по этому вопросу.

Ранее генерал-майор Попов заявил, что ряд БПЛА, которые атаковали Москву в ночное и утреннее время 20 июля, скорее всего, были запущены с территорий, расположенных рядом с границей России, а не с территории Украины. По его мнению, запуск беспилотников могли проводить люди, заранее внедренные на территорию РФ. Сами беспилотные летательные аппараты могли быть заранее переправлены на территорию России через третьи государства.