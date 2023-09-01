Первый день голосования на экстерриториальных избирательных участках завершился в Подмосковье. Об этом говорится в сообщении Московской областной избирательной комиссии.

Так, в восемь часов вечера были закрыты тридцать таких участков в двадцати четырех муниципалитетах региона. В течение дня избиратели голосовали на выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Первый день голосования проведен в штатном режиме», - отметили в Избиркоме области.

Экстерриториальные избирательные участки продолжат работу второго и третьего сентября с восьми часов утра до восьми часов вечера, а также четвертого сентября с восьми часов утра до трех часов дня.