Первый день голосования завершился за пределами региона

Все экстерриториальные избирательные участки, расположенные на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, завершили первый день своей работы.

В течение дня избиратели, зарегистрированные в Подмосковье, но на данный момент находящиеся за пределами региона, голосовали по выборам Губернатора Московской области. Отмечается, что первый день голосования прошел в штатном режиме.

Напоминаем, что завтра и послезавтра участки будут работать с 8:00 до 18:00, а в последний день — 5 сентября с 8:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что тридцать экстерриториальных избирательных участков организовали в Подмосковье по выборам депутатов законодательных органов новых регионов России: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.